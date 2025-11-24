Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall auf Parkplatz von Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall beim Ausparken kam es am Freitag, 21.11.2025 gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Schildgasse. Ein Kia-Fahrer sowie eine Honda-Fahrerin parkten nahezu zeitgleich rückwärts aus, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund jeweils 500 Euro. Da die Schuldfrage abschließend nicht geklärt werden konnte sucht das Polizeirevier Rheinfelden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell