PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall auf Parkplatz von Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall beim Ausparken kam es am Freitag, 21.11.2025 gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Schildgasse. Ein Kia-Fahrer sowie eine Honda-Fahrerin parkten nahezu zeitgleich rückwärts aus, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund jeweils 500 Euro. Da die Schuldfrage abschließend nicht geklärt werden konnte sucht das Polizeirevier Rheinfelden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:25

    POL-FR: Rheinfelden: Kind bei Unfall leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Die Gartenstraße befuhr am Samstag, 22.11.2025 gegen 09.30 Uhr eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat. Auf Höhe der Bahnhofsstraße tastete sie sich in diese in Fahrtrichtung Hauptstraße herein und übersah dabei ein auf dem linken Gehweg fahrenden 7-jährigen Jungen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 7-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich durch den ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:00

    POL-FR: Freiamt: Brand in Waldkindergarten

    Freiburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 23.11.2025 kam es im Waldkindergarten Freiamt zu einem Brand. Gegen 05.15 Uhr wurde ein Feuerschein im Bereich des Kindergartens bemerkt, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Bauwagen mit Anbau bereits in Vollbrand. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Freiamt konnte das Feuer rasch unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren