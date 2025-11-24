POL-FR: Rheinfelden: Kind bei Unfall leicht verletzt
Freiburg (ots)
Die Gartenstraße befuhr am Samstag, 22.11.2025 gegen 09.30 Uhr eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat. Auf Höhe der Bahnhofsstraße tastete sie sich in diese in Fahrtrichtung Hauptstraße herein und übersah dabei ein auf dem linken Gehweg fahrenden 7-jährigen Jungen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 7-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fiat entstand Sachschaden von rund 500 Euro, am Kinderfahrrad 150 Euro.
md/ce
