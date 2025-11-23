POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Schifferstadt (ots)
Am Samstag, im Zeitraum von 14 Uhr bis 00:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt ein. Die Möbel in dem Haus wurden durchwühlt und es wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht nach aktuellem Kenntnisstand noch nicht fest.
Haben Sie im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt beobachtet?
Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23932 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de
