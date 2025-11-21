PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Hinweise gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. bis 20.11.2025) sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Langgasse eingebrochen und entwendeten einen hohen 4-stelligen Bargeldbetrag. Hierzu wurden mehrere Spielautomaten sowie Dartautomaten aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangen die Täter über ein Fenster im 1. OG in das Innere der Gaststätte. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, oder sonstige Hinweise zur Sache geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
