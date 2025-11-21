Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Hinweise gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. bis 20.11.2025) sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Langgasse eingebrochen und entwendeten einen hohen 4-stelligen Bargeldbetrag. Hierzu wurden mehrere Spielautomaten sowie Dartautomaten aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangen die Täter über ein Fenster im 1. OG in das Innere der Gaststätte. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, oder sonstige Hinweise zur Sache geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

