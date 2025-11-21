POL-PDLU: E-Scooter Fahrer leicht verletzt - Verkehrsunfall
Schifferstadt (ots)
Am Donnerstagabend (20.11.2025) gegen 17:30 Uhr kam es in Schifferstadt bei der Ausfahrt vom Kauflandparkplatz in den Waldspitzweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter Fahrer. Ein 73-jähriger Autofahrer übersah den auf dem Fahrradweg fahrenden 15-Jährigen mit seinem E-Scooter und touchierte diesen, sodass dieser zu Fall kam. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen am Bein.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell