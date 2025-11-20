PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Erneut viele Autofahrer zu schnell unterwegs

Mutterstadt/Schifferstadt/Waldsee (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) im Zeitraum von 09:00 Uhr - 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten durch. Trotz den Kontrollen am Vortag musste die Polizei bei Geschwindigkeitsmessungen an der L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt erneut viele Autofahrer kontrollieren, welche zu schnell gefahren waren. Ein Autofahrer wurde mit 105 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR sowie ein Punkt. Darüber hinaus wurden zehn weitere Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit festgestellt und kontrolliert. Auch bei Messungen an der L533 in Waldsee fuhren insgesamt fünf Autofahrer zu schnell. Bei erlaubten 50 km/h fuhr der schnellste Autofahrer mit 71 km/h. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 100 EUR sowie ein Punkt. Im Verlauf von weiteren Verkehrskontrollen in der Burgstraße in Schifferstadt wurden fünf Autofahrer aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurts verwarnt. Grundsätzlich gilt: Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle dar. Die Polizei möchte daher an alle Verkehrsteilnehmer appellieren stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

