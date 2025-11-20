Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Verursacher/Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 18.11.2025, zwischen 08:55 Uhr - 09:15 Uhr parkte ein 47-Jähriger seinen roten PKW der Marke Citroen am linken Seitenrand in der Maximilianstraße vor der Polizeiinspektion. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die Beifahrerseite des o.g. PKW und verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell