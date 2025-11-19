Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Frankenthal (ots)

Wie erst am 18.11.2025 polizeilich bekannt wurde, wollte am 10.11.2025, gegen 07.50 Uhr, ein 13-jähriger Fahrradfahrer den Fußgängerüberweg in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 98, überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, welcher ohne anzuhalten den Fußgängerüberweg überfuhr. Hierbei wurde der 13-Jährige leicht am Fuß verletzt. Der Fahrzeugführer wird als männlich, weiße Haare und etwa 170cm groß, das Fahrzeug als schwarz beschrieben.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

