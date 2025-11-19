PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Frankenthal (ots)

Wie erst am 18.11.2025 polizeilich bekannt wurde, wollte am 10.11.2025, gegen 07.50 Uhr, ein 13-jähriger Fahrradfahrer den Fußgängerüberweg in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 98, überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, welcher ohne anzuhalten den Fußgängerüberweg überfuhr. Hierbei wurde der 13-Jährige leicht am Fuß verletzt. Der Fahrzeugführer wird als männlich, weiße Haare und etwa 170cm groß, das Fahrzeug als schwarz beschrieben.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 11:47

    POL-PDLU: Viele Autofahrer zu schnell unterwegs - Polizei zieht negative Bilanz

    Mutterstadt (ots) - Am Dienstag (18.11.2025) im Zeitraum von 12:00 Uhr - 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der L530 durch. In diesem kurzen Zeitraum mussten die Polizisten insgesamt 24 Autofahrer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit kontrollieren. Ein Autofahrer wurde bei erlaubten 70 km/h mit 101 ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:11

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Pfarrheim - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Nacht von Montag, den 17.11.2025, 22 Uhr auf Dienstag, den 18.11.2025, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter durch Öffnen eines gekippten Fensters in ein Pfarrheim der evangelischen Kirche in der Theodor-Heuss-Straße ein. Im Inneren öffneten sie teilweise gewaltsam diverse Türen und beschädigten diese dadurch. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Ersten Schätzungen nach ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:24

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, dem 14.11.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, dem 16.11.2025, 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Integrierten-Gesamtschule Speyer in der Fritz-Ober-Straße ein. Dort öffneten sie auch gewaltsam die Büroräumlichkeiten der Hausmeister. Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der IGS verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren