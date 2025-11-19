Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Viele Autofahrer zu schnell unterwegs - Polizei zieht negative Bilanz

Mutterstadt (ots)

Am Dienstag (18.11.2025) im Zeitraum von 12:00 Uhr - 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der L530 durch. In diesem kurzen Zeitraum mussten die Polizisten insgesamt 24 Autofahrer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit kontrollieren. Ein Autofahrer wurde bei erlaubten 70 km/h mit 101 km/h gemessen. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR sowie ein Punkt. Darüber hinaus fuhren sechs Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt sowie ein Autofahrer telefonierend an der Polizei vorbei. Diese wurden entsprechend kontrolliert und die Verstöße geahndet. Grundsätzlich gilt: Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle dar. Die Polizei möchte daher an alle Verkehrsteilnehmer appellieren stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

