Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorrad vor Mehrfamilienhaus entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Montag (10. November 2025), 19:30 Uhr und Dienstag (11. November 2025), 05:45 Uhr kam es an der Lindenallee zur Entwendung eines abgestellten Motorrads (Hersteller: Suzuki, amtliches Kennzeichen: KLE-EL 8). Der oder die Täter entwendeten das Motorrad, welches zum Tatzeitpunkt vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und nach Angaben des Eigentümers sowohl mit einem Ketten- als auch dem Lenkradschloss gesichert gewesen war, auf unbekannte Weise und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen zum beschriebenen Sachverhalt aufgenommen und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

