Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Fensterscheibe beschädigt: Unbekannte Täter dringen in Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses vor

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (11. November 2025) kam es zwischen 06:10 Uhr und 10:40 Uhr an der Mittelstraße in Kerken zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterscheibe, drangen so in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit mehreren Schlüsseln entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit. Eine unbeteiligte Zeugin konnte im genannten Tatzeitraum eine Person beobachten und diese wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 35 bis 40 Jahre alt - ca. 170 bis 175 cm groß - kräftige Statur - schwarze Steppjacke - schwarze Hose - Mütze

Ob es sich bei der beschriebenen Person um den Täter handelt, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen. Die Kripo Geldern sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

