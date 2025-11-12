Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Laptops aus Wohngebäude entwendet: Kripo sucht Zeugen

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Montag (10. November 2025), 10:00 Uhr und Dienstag (11. November 2025), 11:00 Uhr kam es "An der Fleuth" in Geldern zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Wohngebäudes und drangen so in dieses ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten zwei Laptops. Ob der beschriebene Sachverhalt in Verbindung zu den bereits gestern (Dienstag, 11. November 2025) vermeldeten Einbruchsdiebstählen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6155687) steht, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell