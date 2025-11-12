Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Tür eines Einfamilienhauses aufgehebelt: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (11. November 2025) kam es zwischen 10:00 Uhr und 16:45 Uhr an der Oststraße in Kerken zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten eine eines Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter durchsucht und mehrere Wertgegenstände, darunter ein Föhn sowie Schmuck (Ring), entwendet.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell