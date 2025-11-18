Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, dem 14.11.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, dem 16.11.2025, 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Integrierten-Gesamtschule Speyer in der Fritz-Ober-Straße ein. Dort öffneten sie auch gewaltsam die Büroräumlichkeiten der Hausmeister.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der IGS verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell