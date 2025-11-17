POL-PDLU: Römerberg - Bei Verkehrskontrolle Springmesser gefunden
Römerberg (ots)
Am Sonntag, gegen 16:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Dudenhofer Straße einen 19-jährigen Rollerfahrer. Der 19-Jährige trug bei seiner Fahrt keinen Helm und sein Fahrzeug wies diverse Mängel auf. In seiner rechten Jackentasche führte der junge Mann ein verbotenes Springmesser mit, welches sichergestellt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
