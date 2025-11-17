PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Bei Verkehrskontrolle Springmesser gefunden

Römerberg (ots)

Am Sonntag, gegen 16:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Dudenhofer Straße einen 19-jährigen Rollerfahrer. Der 19-Jährige trug bei seiner Fahrt keinen Helm und sein Fahrzeug wies diverse Mängel auf. In seiner rechten Jackentasche führte der junge Mann ein verbotenes Springmesser mit, welches sichergestellt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

