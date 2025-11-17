PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 2. Nachtrag zu polizeilichem Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer

Speyer (ots)

Bezugnehmend zur Pressemeldung der PI Speyer vom 13.11.2025 aufgrund eines polizeilichen Einsatzes im Bürgerbüro der Stadt Speyer wird nachberichtet.

Nach Durchsicht von Überwachungsaufzeichnungen wurde ein 75-jähriger Tatverdächtiger ermittelt. Gegen ihn wird aktuell wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Umfang der Sachbeschädigung und eine Schadenssumme sind aktuell noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 09:28

    POL-PDLU: Körperverletzung auf der Straße

    Mutterstadt (ots) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 01:40 Uhr, bemerkten Passanten, wie ein 26-Jähriger seine 21-jährige Partnerin in der Oggersheimer Straße körperlich anging. Nachdem der 26-Jährige durch die Passanten angesprochen wurde, zog dieser eine Schreckschusswaffe. Im Rahmen der Durchsuchung konnte die Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die 21-Jährige ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:26

    POL-PDLU: Taschendiebstahl

    Mutterstadt (ots) - Am gestrigen Mittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurden in einem Bekleidungsgeschäft (An der Fohlenweide) die Geldbeutel von zwei Frauen entwendet. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen - Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:25

    POL-PDLU: Einbruch

    Böhl-Iggelheim (ots) - In der Zeit vom 14.11.2025 (18:30 Uhr) bis zum 15.11.2025 (07:00 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände (Im Stiegelsteig) verschafft. Auf dem Gelände wurden mehrere Fahrzeuge teilweise durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren