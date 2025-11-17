POL-PDLU: Speyer - 2. Nachtrag zu polizeilichem Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer
Speyer (ots)
Bezugnehmend zur Pressemeldung der PI Speyer vom 13.11.2025 aufgrund eines polizeilichen Einsatzes im Bürgerbüro der Stadt Speyer wird nachberichtet.
Nach Durchsicht von Überwachungsaufzeichnungen wurde ein 75-jähriger Tatverdächtiger ermittelt. Gegen ihn wird aktuell wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Umfang der Sachbeschädigung und eine Schadenssumme sind aktuell noch nicht bekannt.
