POL-PDLU: Einbruch

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Zeit vom 14.11.2025 (18:30 Uhr) bis zum 15.11.2025 (07:00 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände (Im Stiegelsteig) verschafft. Auf dem Gelände wurden mehrere Fahrzeuge teilweise durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

