POL-PDLU: Diebstahl aus Transporter
Dannstadt-Schauernheim (ots)
Vermutlich in der Nacht von Donnerstag (13.11.2025) auf Freitag (14.11.2025) wurden aus einem in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Transporter Baumaschinen entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
