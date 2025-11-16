PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Transporter

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag (13.11.2025) auf Freitag (14.11.2025) wurden aus einem in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Transporter Baumaschinen entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

