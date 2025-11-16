Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots)

Bereits am Freitag sollen unbekannte Täter versucht haben eine Balkontüre im Bereich Mahlastraße / Samuel-Heinecke-Straße aufzuhebeln. Entwendet wurde glücklicherweise nichts.

Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten Türen und Fenster regelmäßig auf ordnungsgemäßes Schließen und Beschädigungen überprüft werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

