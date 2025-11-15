Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Sachschaden am Kreisverkehr K26

B39 14.11.2025, 21:37 Uhr

Hanhofen (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 21-Jähriger aus Ludwigshafen die Kreisstraße 26 von Harthausen nach Hanhofen. Am Kreisverkehr Anschlussstelle B39 - Hanhofen West fuhr er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geradeaus auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs auf, wo er zum Stehen kam. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am PKW entstand Sachschaden von schätzungsweise 20 000 Euro. Das Fahrzeug, ein VW Golf, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

