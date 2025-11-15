PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Sachschaden am Kreisverkehr K26
B39 14.11.2025, 21:37 Uhr

Hanhofen (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 21-Jähriger aus Ludwigshafen die Kreisstraße 26 von Harthausen nach Hanhofen. Am Kreisverkehr Anschlussstelle B39 - Hanhofen West fuhr er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geradeaus auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs auf, wo er zum Stehen kam. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am PKW entstand Sachschaden von schätzungsweise 20 000 Euro. Das Fahrzeug, ein VW Golf, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 15.11.2025 – 10:38

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden 14.11.2025, 13:44 Uhr

    Speyer (ots) - Am Freitag, gegen 13:45 Uhr, kollidierte ein PKW-Fahrer in der Karl-Spindler-Straße mit einer E-Scooter-Fahrerin. Die 15-jährige Fahrerin des E-Scooters wollte von der Karl-Spindler-Straße aus nach links in die Werkstraße abbiegen, als zeitgleich der 43-jährige Mann mit seinem PKW zum Überholen der Fahrerin ansetzte. In der Folge prallten PKW und ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 10:36

    POL-PDLU: Trunkenheit im Straßenverkehr 14.11.2025, 12:10 Uhr

    Speyer (ots) - Am Freitagmittag wurde eine 21-jährige E-Scooterfahrerin in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt, ein Urintest verlief positiv. Der Frau aus Speyer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 10:36

    POL-PDLU: Verstoß gegen das Waffengesetz 14.11.2025, 11:45 Uhr

    Speyer (ots) - Am Freitagmorgen konnten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Fahrradfahrer feststellen, der eine Schusswaffe im Hosenbund mit sich führte. Der 41-jährige Mann aus Speyer wurde in der Waldseer Straße einer Kontrolle unterzogen. Da er nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, wurde die von ihm mitgeführte Schreckschusswaffe sichergestellt. Zudem wurde gegen ihn ein ...

    mehr
