POL-PDLU: Verstoß gegen das Waffengesetz 14.11.2025, 11:45 Uhr

Otterstadt (ots) - Am 13.11.2025 gegen 15:30 Uhr wurde eine 80-jährige Frau in der Guidostraße in Otterstadt Opfer eines Raubes. Ein unbekannter Mann sprach die Geschädigte an und zeigte ihr Schmuckstücke, die er angeblich gefunden habe. Während des Gesprächs drückte er ihr die Gegenstände in die Hand und riss gleichzeitig mit einem Ruck eine Goldkette vom Hals der Frau. Anschließend flüchtete der Täter in ...

mehr