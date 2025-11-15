PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen das Waffengesetz 14.11.2025, 11:45 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen konnten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Fahrradfahrer feststellen, der eine Schusswaffe im Hosenbund mit sich führte. Der 41-jährige Mann aus Speyer wurde in der Waldseer Straße einer Kontrolle unterzogen. Da er nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, wurde die von ihm mitgeführte Schreckschusswaffe sichergestellt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

