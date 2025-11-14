PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbrüche - Hinweise gesucht

Altrip/Limburgerhof/Mutterstadt (ots)

Im Tagesverlauf kam es am Donnerstag (13.11.2025) gleich zu drei Einbrüchen in Anwesen durch bislang unbekannte Täter. In allen drei Fällen gelangen die Täter durch Aufhebeln von Terrassen- bzw. Kellertüren in das Innere. Bei den Einbrüchen in Altrip (Feuerbachstraße, im Zeitraum von 14 Uhr - 18 Uhr) sowie in Mutterstadt (Medardusring, im Tagesverlauf) wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts entwendet. Bei dem Einbruch in Limburgerhof im Röntgenweg im Zeitraum von 13 Uhr - 19 Uhr entwendeten die Täter hochwertigen Schmuck. Der genaue Wert des Schmucks ist nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

