POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 13.11.2025 gegen 14:00 Uhr kam es in der Tullastraße zu einem Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines Pkw wollte von einem Parkplatz in den fließenden Straßenverkehr einfahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende, auf dem Gehweg fahrende 24-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolgedessen die E-Scooter-Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

