PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Trunkenheitsfahrt - Geschädigte gesucht

Römerberg (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, fuhr eine 60-jährige PKW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss mit ihrem grauen Peugeot von einer Tankstelle in der Germersheimer Straße in die Eisenbahnstraße. Bei der Kontrolle der Frau nahmen die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch wahr, weshalb mit ihre ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, dieser ergab einen Wert von über 3 Promille. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind keine Beschädigungen oder Gefährdungen von Fahrzeugen oder anderen Verkehrsteilnehmern durch die Fahrt der 60-Jährigen bekannt.

Die Polizei bittet Personen, welche durch o.g. Fahrzeug geschädigt oder gefährdet worden sind, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:21

    POL-PDLU: Römerberg - Unfall mit verletzten Radfahrern

    Römerberg (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen halb acht, parkte eine 59-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Heiligensteiner Straße. Ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten öffnete sie ihre Fahrertür, eine 15-jährige Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit der Tür und stürzte. Eine dahinter befindliche, weitere 15-jährige Radfahrerin, konnte der ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:21

    POL-PDLU: Speyer - Nachtrag zu polizeilichem Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer

    Speyer (ots) - Die Untersuchung der im Bürgerbüro der Stadt Speyer verteilten Substanz ergab, dass es sich dabei um ungefährliches Löschmittel handelte. Eine Gefährdung von Personen war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Nach Rücksprache mit der Stadt Speyer bleibt das Bürgerbüro für heute geschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 12:09

    POL-PDLU: Speyer - Polizeilicher Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer

    Speyer (ots) - Mit Stand 12:00 Uhr am 13.11.2025 läuft aktuell ein polizeilicher Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde am heutigen Donnerstagmorgen eine farbliche Substanz in Pulverform im Eingangsbereich des Bürgerbüros verteilt. Aufgrund dessen wurden Polizei und Feuerwehr verständigt. Aus Sicherheitsgründen wurde das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren