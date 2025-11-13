Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Trunkenheitsfahrt - Geschädigte gesucht

Römerberg (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, fuhr eine 60-jährige PKW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss mit ihrem grauen Peugeot von einer Tankstelle in der Germersheimer Straße in die Eisenbahnstraße. Bei der Kontrolle der Frau nahmen die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch wahr, weshalb mit ihre ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, dieser ergab einen Wert von über 3 Promille. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind keine Beschädigungen oder Gefährdungen von Fahrzeugen oder anderen Verkehrsteilnehmern durch die Fahrt der 60-Jährigen bekannt.

Die Polizei bittet Personen, welche durch o.g. Fahrzeug geschädigt oder gefährdet worden sind, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell