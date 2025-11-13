PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeilicher Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer

Speyer (ots)

Mit Stand 12:00 Uhr am 13.11.2025 läuft aktuell ein polizeilicher Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde am heutigen Donnerstagmorgen eine farbliche Substanz in Pulverform im Eingangsbereich des Bürgerbüros verteilt. Aufgrund dessen wurden Polizei und Feuerwehr verständigt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Bürgerbüro zunächst geräumt. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten. Erste Untersuchungen der Substanz auf etwaige Gefährlichkeit verliefen negativ, weitere Untersuchungen werden noch durchgeführt. Durch die Polizei wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Aufgrund des laufenden Einsatzes und der laufenden Ermittlungen können derzeit keiner weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

