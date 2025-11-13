PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Räuberischer Diebstahl in Supermarktfiliale

Frankenthal (ots)

Am Mittwochabend, den 12.11.2025, gegen 20:20 Uhr betrat eine 34-Jährige eine Supermarktfiliale in der Benderstraße in Frankenthal und überführte Lebensmittel in ihre Oberbekleidung, ohne diese im Anschluss an der Kasse zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach sie diesbezüglich an, woraufhin die 34-Jährige unvermittelt den Ladendetektiv körperlich angriff. Dem Ladendetektiv gelang es den Schlägen ausweichen und letztlich die 34-Jährige, bis zum Eintreffen der Polizeibeamten, festzuhalten. Verletzungen erlitt er nach eigenen Angaben durch die körperliche Auseinandersetzung nicht. Im Beisein der Polizeibeamten sprach die 34-Jährige gegenüber dem Ladendetektiv fortwährend Beleidigungen und Bedrohungen aus. Aufgrund des aggressiven Gesamtverhaltens und ihrer Alkoholisierung wurde die 34-Jährige dem Gewahrsamsbereich der Polizei zugeführt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

