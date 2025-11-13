Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfall mit verletzten Radfahrern

Römerberg (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen halb acht, parkte eine 59-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Heiligensteiner Straße. Ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten öffnete sie ihre Fahrertür, eine 15-jährige Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit der Tür und stürzte. Eine dahinter befindliche, weitere 15-jährige Radfahrerin, konnte der gestürzten Radfahrerin nicht mehr ausweichen und fuhr in das andere Rad, wodurch sie ebenfalls zu Sturz kam. Beide 15-Jährige verletzten sich bei ihren Stürzen leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Schaden in niedriger, dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell