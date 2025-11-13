POL-PDLU: Speyer - Nachtrag zu polizeilichem Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer

Römerberg (ots) - Am Abend des 16.08.2025 kam es um 23.38 Uhr auf der Bundesstraße B9 Höhe Römerberg nach einer Falschfahrt durch eine 64-jährige PKW-Fahrerin aus dem Großraum Bretten zu einem tragischen Frontalzusammenstoß, bei dem die Verursacherin selbst sowie zwei weitere Personen im Alter von 21 und 24 ...

mehr