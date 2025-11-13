POL-PDLU: Speyer - Nachtrag zu polizeilichem Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer
Speyer (ots)
Die Untersuchung der im Bürgerbüro der Stadt Speyer verteilten Substanz ergab, dass es sich dabei um ungefährliches Löschmittel handelte. Eine Gefährdung von Personen war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Nach Rücksprache mit der Stadt Speyer bleibt das Bürgerbüro für heute geschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
