Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 13.11.2025, gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf Höhe der Feuerwehr in der Straße Nordring in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Der 74-jährige Fahrzeugführer eines KIA Sportage befuhr die Landstraße 523 (Nordring) in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. Auf Höhe der Feuerwehr Frankenthal kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Bordsteinkante und geriet auf die parallel verlaufende Fahrbahn des Nordrings. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 20-jährigen Suzuki-Fahrerin. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen und Verkehrszeichen beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war die Straße Nordring zwischen der Straße Ostring und Berliner Straße für ca. 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

