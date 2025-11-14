Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Rotlichtverstoß unter Cannabiseinfluss

Frankenthal (ots)

Donnerstagnacht, den 13.11.2025, gegen 23:30 Uhr wurde ein schwarzer BMW durch eine Streife der Polizei Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem der Personenkraftwagen an der Kreuzung Wormser Straße / Friedrich-Ebert-Straße in Frankenthal eine rot signalisierende Lichtzeichenanlage überfahren hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei der 24-jährigen Fahrzeugführerin Hinweise auf einen vorherigen Cannabiskonsum. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem vorliegenden Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis gem. § 24a StVG eingeleitet.

