Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 24-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Fahrradweg in der Unterführung an der Krefelder Straße in Richtung Hin-denburgstraße hat sich am Freitag, 7. November, gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsun-fall ereignet. Eine 24-jährige E-Scooterfahrerin wurde leicht verletzt. Der weitere Un-fallbeteiligte entfernte sich fußläufig von der Örtlichkeit.

Nach eigener Aussage sei die 24-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Hindenburgstraße in Richtung Krefelder Straße gefahren. An der Unterführung habe sie um die Ecke fahren wollen, als ihr plötzlich ein anderer E-Scooterfahrer entgegenkam, auf dem zwei männliche Jugendliche gefahren sein sollen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Unter dem Vorwand der 24-Jährigen Wasser holen zu wollen, sollen sich die beiden Unfallbeteiligten von der Örtlichkeit entfernt haben.

Das Duo kann wie folgt beschrieben werden: Beide etwa 15 oder 16 Jahre alt, eher klein und haben beide einen dunklen Teint.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Ein Rettungswagenteam brachte die 24-Jährige zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/ oder sachdienliche Hinweise zu den beiden flüchtigen Beteiligten geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell