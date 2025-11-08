Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach einer vermisst gemeldeten 12-Jährigen.

Das Mädchen wird seit Samstag, 8. November, gegen 15 Uhr vermisst. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Sie bewegt sich vermutlich fußläufig oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fort.

Die 12-Jährige ist 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarze Haare und trug zuletzt eine Jogginghose, einen Pullover, braune Stiefel und eine schwarze Winterjacke. Ein aktuelles Foto kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/185650

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell