Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Richard-Wagner-Straße - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 4. November, ist es gegen 17.15 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Eine 51-jährige Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Frau, sei sie auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Rheydt gefahren, als hinter ihr ein Auto angefahren kam, dessen Fahrer lautstark hupte und sehr dicht auffuhr. Um einem Unfall vorzubeugen und dem Autofahrer Platz einzuräumen, wich die Fahrradfahrerin leicht nach links auf den Bereich entlang der dortigen Allee aus. Der Fahrer überholte sie daraufhin von rechts und soll auf ihrer Höhe die Fahrertür geöffnet und sie vom Fahrrad gestoßen haben. Aufgrund des Aufpralls wurde die Frau leicht am Arm verletzt.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit Mönchengladbacher Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

