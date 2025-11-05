Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Fußmattenverkäufer bestiehlt 80-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 3. November, kam es in Wanlo zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 80-Jährigen. Ein Unbekannter gab sich als Fußmattenverkäufer aus und entwendete Bargeld aus der Wohnung der Frau.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Der Mann klingelte an der Haustür der Dame, woraufhin sie ihm nach einem kurzen Gespräch Zutritt zu ihrer Wohnung gewährte. Als er sie nach einem Glas Wasser fragte, nutzte er die Gelegenheit ihrer Abwesenheit und entwendete Bargeld aus der Geldbörse der Frau. Kurz darauf verließ er die Wohnung.

Die Dame kann den Mann wie folgt beschreiben:

Er sei 40 bis 50 Jahre alt und circa 1.65 bis 1.75 Meter groß. Er sei von kräftiger Statur und habe eine Glatze. Zum Tatzeitpunkt habe er dunkle Oberbekleidung getragen. Auffällig sei ein schwarzer Rollkoffer gewesen, den er mit sich geführt habe. Der Mann habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können oder ebenfalls Kontakt zu ihm hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell