Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemittelung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach: 72 Jahre Freiheitsstrafen für Kokain-Bande und dazugehörige Dealer

Mönchengladbach (ots)

Zu insgesamt 72 Jahren Freiheitsstrafen haben die zweite Strafkammer des Landgerichtes Mönchengladbach sowie das Amtsgericht Mönchengladbach sechszehn Männer und eine Frau verurteilt, die die Polizei Mönchengladbach im Frühjahr wegen gewerbsmäßigem beziehungsweise bandenmäßigem Handeltreiben mit Kokain festgenommen hatte:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5974581 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5999470

Vorausgegangen war den Festnahmen und den Verhandlungen intensive Ermittlungsarbeit im Rahmen einer Ermittlungskommission.

Diese hatte zunächst den Verdacht gegen eine sechsköpfige Gruppe ergeben, die im Mönchengladbacher Stadtgebiet - insbesondere in der Nähe des Tippwegs in Rheydt und am Mönchengladbacher Hauptbahnhof - den Straßenverkauf von Kokain organisiert hatte.

Am Montag, 17. Februar, hatten Polizeibeamte unter Federführung der Polizei Mönchengladbach in Mönchengladbach, Krefeld und Düsseldorf Haftbefehle gegen die sechs Tatverdächtigen im Alter zwischen 24 und 30 Jahren vollstreckt.

Mit Urteil des Landgerichts Mönchengladbach vom heutigen Tag (4. November) erhielt nun der mutmaßliche Kopf der Bande eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten. Zwei Männer, die das Kokain in einer Krefelder Wohnung verpackt haben, verurteilte das Gericht zu einer Freiheitsstrafe von je sieben Jahren und sechs Monaten.

Zwei weitere Männer, die das Kokain in Mönchengladbach verteilten, bekamen eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten beziehungsweise sieben Jahren und sechs Monaten. Für einen Verbinder zwischen der Bandenführung und den Verteilern lautete das Urteil: sechs Jahre Freiheitsstrafe. Drei Jahre Freiheitsstrafe gab es außerdem für einen Bunkerhalter, der die Drogen in seiner Wohnung in Krefeld gelagert haben soll. Ihn hatte die Polizei später im Laufe der Ermittlungen festgenommen.

Die zweite Strafkammer des Landgerichts folgte damit weitestgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Bereits in den vergangenen Monaten waren neun weitere Männer zwischen 41 und 56 Jahren und eine 49-jährige Frau, die das Kokain an Endkunden verkauft haben sollen, zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und zehn Monaten und vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell