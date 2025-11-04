Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht | 10-jähriges Mädchen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 3. November, kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 10-Jährige leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines Pkw ist flüchtig.

Nach eigenen Angaben war das Mädchen zum Unfallzeitpunkt fußläufig auf dem Gehweg der Marienburger Straße unterwegs und habe beabsichtigt, die Bebericher Straße zu überqueren. Hierzu habe sie an der Rotlicht-zeigenden Fußgängerampel gewartet. Zeitgleich habe ein aus Richtung Annakirchstraße kommender Pkw, vermutlich irrtümlich, die Haltlinie bei der ebenfalls Rotlicht zeigenden Ampel überquert. Als die Fahrzeugführerin dies bemerkt habe, sei sie mit dem Fahrzeug zurückgesetzt. Das 10-jährige Mädchen befand sich zu diesem Zeitpunkt genau hinter dem Pkw. Es sei zum Zusammenstoß gekommen, bei dem es sich leicht verletzt habe. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Lochnerallee fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Die Fahrzeugführerin wurde wie folgt beschrieben: Sie sei 35 bis 40 Jahre alt und habe braune Haare. Zum Unfallzeitpunkt habe sie einen Schal um den Hals getragen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Auto oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell