PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht | 10-jähriges Mädchen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 3. November, kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 10-Jährige leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines Pkw ist flüchtig.

Nach eigenen Angaben war das Mädchen zum Unfallzeitpunkt fußläufig auf dem Gehweg der Marienburger Straße unterwegs und habe beabsichtigt, die Bebericher Straße zu überqueren. Hierzu habe sie an der Rotlicht-zeigenden Fußgängerampel gewartet. Zeitgleich habe ein aus Richtung Annakirchstraße kommender Pkw, vermutlich irrtümlich, die Haltlinie bei der ebenfalls Rotlicht zeigenden Ampel überquert. Als die Fahrzeugführerin dies bemerkt habe, sei sie mit dem Fahrzeug zurückgesetzt. Das 10-jährige Mädchen befand sich zu diesem Zeitpunkt genau hinter dem Pkw. Es sei zum Zusammenstoß gekommen, bei dem es sich leicht verletzt habe. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Lochnerallee fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Die Fahrzeugführerin wurde wie folgt beschrieben: Sie sei 35 bis 40 Jahre alt und habe braune Haare. Zum Unfallzeitpunkt habe sie einen Schal um den Hals getragen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Auto oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:09

    POL-MG: Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen 95-Jährige

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 3. November, ist eine 95-Jährige aus dem Stadtteil Windberg von zwei Männern, die sich als Telekommitarbeiter ausgaben, in ihrer Wohnung bestohlen worden. Unter dem Vorwand für den Telekommunikationsanbieter in der Wohnung tätig werden zu müssen, verschaffte sich einer der Männer gegen 10.30 Uhr unter Vorlage eines angeblichen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:27

    POL-MG: Landesweite Aktionswoche zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden

    Mönchengladbach (ots) - In der Zeit vom 27. Oktober bis 2. November hat die landesweite Aktionswoche zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden stattgefunden, an der sich auch die Polizei Mönchengladbach beteiligt hat. Die NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr hat den diesjährigen Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit von zu Fuß Gehenden gelegt, weil sie zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren