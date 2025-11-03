PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht an der Kaiserstraße | Flüchtiger Radfahrer gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 1. November, kam es im Kreuzungsbereich der Albertus- und Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem ein 25-Jähriger verletzt wurde. Der zweite Unfallbeteiligte ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Mann gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kaiserstraße in Richtung Adenauerplatz unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Radfahrer, welcher auf der Albertusstraße in Richtung Steinmetzstraße fuhr. Beide kamen zu Fall. Der zweite Unfallbeteiligte stand kurz darauf auf und entfernte sich fluchtartig von der Örtlichkeit. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenprall. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Der Flüchtige sei circa 1.75 Meter groß und trug einen Helm oder eine Kappe. Er sei dunkel gekleidet gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

