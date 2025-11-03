PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeieinsatz in Pongs: 34-Jährige leistet massiven Widerstand

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 2. November, leistete eine 34-jährige Frau während eines Polizeieinsatzes massiven Widerstand und griff die eingesetzten Beamtinnen und Beamten tätlich an. Sie verletzte dabei eine Polizeibeamtin leicht.

Während der Sachverhaltsaufnahme zu einem Einsatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Pongser Straße verhielt sich die 34-Jährige gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Sie beleidigte und bedrohte diese, so dass sie auf dem Boden fixiert und ihr Handfesseln angelegt werden mussten.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus, einen freiwilligen Drogenvortest lehnte die 34-Jährige ab.

Zur Entnahme einer Blutprobe aufgrund der Widerstandshandlungen sollte die 34-Jährige zur Wache und anschließend in das Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung gebracht werden. Auch auf dem Weg zum und im Streifenwagen setzte sie die 34-Jährige ihr Verhalten fort. Sie trat um sich und verletzte dabei die Polizeibeamtin leicht.

Erst im Polizeigewahrsam angekommen, leistete die 34-Jährige keinen Widerstand mehr. Nach Ausnüchterung verlies die 34-Jährige das Gewahrsam am nächsten Morgen wieder. Sie erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

