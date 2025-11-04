Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen 95-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 3. November, ist eine 95-Jährige aus dem Stadtteil Windberg von zwei Männern, die sich als Telekommitarbeiter ausgaben, in ihrer Wohnung bestohlen worden.

Unter dem Vorwand für den Telekommunikationsanbieter in der Wohnung tätig werden zu müssen, verschaffte sich einer der Männer gegen 10.30 Uhr unter Vorlage eines angeblichen Mitarbeiterausweises Zutritt zur Wohnung der Seniorin.

Plötzlich soll ein weiterer Mann in der Wohnung gestanden haben, den die Seniorin zuvor nicht gesehen hatte. Dieser gab sich als Kollege des ersten Mannes aus. Die Seniorin vermutet, dass der erste Mann die Wohnungstür vermutlich offenstehen gelassen hatte, damit sein angeblicher Kollege ebenfalls eintreten könne.

Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, fiel der 95-Jährigen auf, dass diverse Schmuckstücke sowie Bargeld fehlten.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Beide etwa 1,70 Meter groß, einer von schlanker Statur, der andere von kräftiger Statur. Der erste Mann hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Er sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Mann hatte krauses, blondes Haar und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen beobachtet oder an deren Haustür ebenfalls angebliche Telekom-Mitarbeiter geklingelt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell