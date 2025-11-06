Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf der Gartenstraße: Drei Leichtverletzte

Mönchengladbach (ots)

Zwei Autofahrerinnen und ein Säugling sind am Donnerstag, 6. November, gegen kurz vor 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gartenstraße / Nordstraße leicht verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 28-jährige Frau in Begleitung ihres Kindes mit ihrem Auto auf der Nordstraße in Richtung Gartenstraße. Die Ampel an der Kreuzung zur Gartenstraße war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb und zeigte gelbes Blinklicht. Somit galt für Verkehrsteilnehmer das dortige STOP-Schild.

Die Frau fuhr mit ihrem Wagen auf die Kreuzung und kollidierte auf dieser mit dem Auto einer 32-Jährigen, die auf der Gartenstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs war.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die drei Verletzten und brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme und der Appschlepparbeiten war die Unfallstelle gesperrt. (km)

