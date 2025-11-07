PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau gestürzt: Polizei sucht Taxifahrer

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht einen Taxifahrer, der am Mittwoch, 5. November, gegen 11.45 Uhr eine 87-jährige Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Mittelstraße abgesetzt hat.

Während die Seniorin sich nach dem Aussteigen aus dem Taxi noch am Wagen festhielt, soll der Taxifahrer bereits losgefahren sein. Dadurch stürzte die 87-Jährige und verletzte sich leicht.

Den Taxifahrer beschreibt die Frau wie folgt: schlank mit Glatze.

Die Polizei bittet den Taxifahrer oder Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 12:27

    POL-MG: Unfall auf der Gartenstraße: Drei Leichtverletzte

    Mönchengladbach (ots) - Zwei Autofahrerinnen und ein Säugling sind am Donnerstag, 6. November, gegen kurz vor 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gartenstraße / Nordstraße leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 28-jährige Frau in Begleitung ihres Kindes mit ihrem Auto auf der Nordstraße in Richtung Gartenstraße. Die Ampel an der ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:19

    POL-MG: Falscher Fußmattenverkäufer bestiehlt 80-Jährige

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 3. November, kam es in Wanlo zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 80-Jährigen. Ein Unbekannter gab sich als Fußmattenverkäufer aus und entwendete Bargeld aus der Wohnung der Frau. Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Der Mann klingelte an der Haustür der Dame, woraufhin sie ihm nach einem kurzen Gespräch Zutritt zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren