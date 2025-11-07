Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau gestürzt: Polizei sucht Taxifahrer

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht einen Taxifahrer, der am Mittwoch, 5. November, gegen 11.45 Uhr eine 87-jährige Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Mittelstraße abgesetzt hat.

Während die Seniorin sich nach dem Aussteigen aus dem Taxi noch am Wagen festhielt, soll der Taxifahrer bereits losgefahren sein. Dadurch stürzte die 87-Jährige und verletzte sich leicht.

Den Taxifahrer beschreibt die Frau wie folgt: schlank mit Glatze.

Die Polizei bittet den Taxifahrer oder Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell