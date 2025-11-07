POL-MG: Frau gestürzt: Polizei sucht Taxifahrer
Mönchengladbach (ots)
Die Polizei sucht einen Taxifahrer, der am Mittwoch, 5. November, gegen 11.45 Uhr eine 87-jährige Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Mittelstraße abgesetzt hat.
Während die Seniorin sich nach dem Aussteigen aus dem Taxi noch am Wagen festhielt, soll der Taxifahrer bereits losgefahren sein. Dadurch stürzte die 87-Jährige und verletzte sich leicht.
Den Taxifahrer beschreibt die Frau wie folgt: schlank mit Glatze.
Die Polizei bittet den Taxifahrer oder Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell