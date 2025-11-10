PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermisst gemeldeten 12-jährigen Mädchen kann zurückgenommen werden.

Das Mädchen meldete sich am Montag, 10. November, wohlbehalten gemeinsam mit einem Angehörigen auf einer Polizeidienststelle in Krefeld.

Der Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6154213

(km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

