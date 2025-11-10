POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger
Mönchengladbach (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermisst gemeldeten 12-jährigen Mädchen kann zurückgenommen werden.
Das Mädchen meldete sich am Montag, 10. November, wohlbehalten gemeinsam mit einem Angehörigen auf einer Polizeidienststelle in Krefeld.
Der Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6154213
(km)
