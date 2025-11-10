POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht einen Taxifahrer, der am Mittwoch, 5. November, gegen 11.45 Uhr eine 87-jährige Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Mittelstraße abgesetzt hat. Während die Seniorin sich nach dem Aussteigen aus dem Taxi noch am Wagen festhielt, soll der Taxifahrer bereits losgefahren sein. Dadurch stürzte die 87-Jährige und verletzte sich leicht. Den Taxifahrer beschreibt die Frau wie ...

mehr