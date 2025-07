Feuerwehr Neuss

FW-NE: LKW in Vollbrand auf Deponiegelände | Aufwendige Löschmaßnahmen in den frühen Morgenstunden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen, den 02.07.2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 04:14 Uhr zu einem gemeldeten LKW-Brand auf das Gelände einer Abfalldeponie an der Lövelinger Straße in Neuss-Grefrath alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Sattelzug im Eingangsbereich der Deponie in Vollbrand. Sofort wurde ein C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt, weitere Löschmaßnahmen über ein zusätzliches C-Rohr sowie ein B-Rohr folgten. Mit insgesamt drei Löschzügen konnte der Brand so unter Kontrolle gebracht werden.

Im weiteren Verlauf wurde der Inhalt des mit Abfällen beladene Sattelauflieger mithilfe eines firmeneigenen Baggers auseinandergezogen, um versteckte Glutnester im Inneren gezielt ablöschen zu können. Dabei kam auch Schaummittel zum Einsatz, um eine effektive Brandbekämpfung sicherzustellen und ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren Rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 07:15 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell