Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen- Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 10.11.2025 14:00 Uhr bis zum 12.11.2025 14:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Reuter-Straße in Dudenhofen ein.

Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder Hinweise zum Täter geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/ 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell