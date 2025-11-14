PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen- Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 10.11.2025 14:00 Uhr bis zum 12.11.2025 14:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Reuter-Straße in Dudenhofen ein.

Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder Hinweise zum Täter geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/ 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:00

    POL-PDLU: Otterstadt - Raub einer Halskette

    Otterstadt (ots) - Am 13.11.2025 gegen 15:30 Uhr wurde eine 80-jährige Frau in der Guidostraße in Otterstadt Opfer eines Raubes. Ein unbekannter Mann sprach die Geschädigte an und zeigte ihr Schmuckstücke, die er angeblich gefunden habe. Während des Gesprächs drückte er ihr die Gegenstände in die Hand und riss gleichzeitig mit einem Ruck eine Goldkette vom Hals der Frau. Anschließend flüchtete der Täter in ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:00

    POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Speyer (ots) - Am 13.11.2025 gegen 14:00 Uhr kam es in der Tullastraße zu einem Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines Pkw wollte von einem Parkplatz in den fließenden Straßenverkehr einfahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende, auf dem Gehweg fahrende 24-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolgedessen die E-Scooter-Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte. ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:56

    POL-PDLU: Frankenthal - Rotlichtverstoß unter Cannabiseinfluss

    Frankenthal (ots) - Donnerstagnacht, den 13.11.2025, gegen 23:30 Uhr wurde ein schwarzer BMW durch eine Streife der Polizei Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem der Personenkraftwagen an der Kreuzung Wormser Straße / Friedrich-Ebert-Straße in Frankenthal eine rot signalisierende Lichtzeichenanlage überfahren hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren