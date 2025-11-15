POL-PDLU: Trunkenheit im Straßenverkehr 14.11.2025, 12:10 Uhr
Speyer (ots)
Am Freitagmittag wurde eine 21-jährige E-Scooterfahrerin in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt, ein Urintest verlief positiv. Der Frau aus Speyer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen.
