POL-PDLU: Trunkenheit im Straßenverkehr 14.11.2025, 12:10 Uhr

Speyer (ots) - Am Freitagmorgen konnten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Fahrradfahrer feststellen, der eine Schusswaffe im Hosenbund mit sich führte. Der 41-jährige Mann aus Speyer wurde in der Waldseer Straße einer Kontrolle unterzogen. Da er nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, wurde die von ihm mitgeführte Schreckschusswaffe sichergestellt. Zudem wurde gegen ihn ein ...

