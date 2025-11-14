PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - 47-Jähriger verunfallt mit E-Scooter

Bünde (ots)

(um) In der letzten Nacht (14.11.), gegen 01:35 Uhr, befuhr ein PKW in Spradow durch den Konrad-Adenauer-Kreisel. In der Ausfahrt Lübbecker Straße / Spradower Brink kurz vor dem Zebrastreifen bemerkten die Insassen das dort ein verletzter Mann am Fahrbahnrand lag. Neben ihm lag ein E-Scooter auf der Fahrbahn. Eine medizinische Versorgung erfolgte über die eingetroffene Rettungswagenbesatzung. Vor Ort überprüften die Beamten soweit möglich die Verkehrstüchtigkeit des 47-jährigen Lenkers. Dabei stellte sich heraus, dass ein erheblicher Alkoholkonsum vorlag. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die nicht zu unterschätzenden Geschwindigkeiten und damit einhergehenden Gefahren unter dem Einfluss von Alkohol auf einem E-Scooter zu fahren. Der hohe Schwerpunkt des Elektrokleinstfahrzeug können dabei schon bei kleinen Fahrbahnunebenheiten in der Dunkelheit zum Sturz führen. Regeln Sie die Nachhausefahrt vor der Party, dann kommen Sie auch sicher an. In diesem Fall musste auf Anordnung eines Richters eine Blutprobe entnommen werden. Dies kann Auswirkungen auf die allgemeine Fahrerlaubnis z.B. die Klasse für PKW haben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

