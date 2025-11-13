Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Zahlreiche Rennräder gestohlen

Bünde (ots)

(um) Nachdem die bislang unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Garage eingeschlagen haben, gelangten sich an insgesamt fünf Räder einer Familie an der Winkelstraße. Die besondere Tat, die in der Nacht zum Montag (10.11.) in Bünde passierte, hat eine angenommene Schadenssumme von etwa 6500.- Euro. Es handeltesich bei dem Diebesgut um Renn- und Trecckingräder der Marke Cube, Canyon und Veto. Ebenso war ein türkises Kinderfahrrad mit gestohlen worden. Die Täter konnten nach dem Einschlagen des Fensters die Garage öffnen und das Diebesgut abtransportieren. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell