Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 13-Jähriger auf E-Scooter verunfallt mit Roller auf Parkplatz

Löhne (ots)

(um) Gestern Abend (10.11.), gegen 21:15 Uhr, ereignete sich ein foilgenschwerer Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes an der Albert-Schweitzer Straße. Ein 19-Jähriger befuhr dabei mit dessen Roller den Parkplatz im Bereich des Getränkemarktes. Zur gleichen Zeit querte ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter den Parkplatz. Im Bereich eines Einkaufswagenhäuschens stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen und kamen zu Fall. Der Roller des Unfallverursachers kollidierte dabei noch mit zwei weiteren PKW, die auf dem Parkplatz geparkt waren. Die beteiligten Zweiradfahrer verletzten sich durch den Unfall zum Glück nur leicht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die besonderen Sorgfaltspflichten auf Parkplätzen hin. Es darf dort nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. E-Scooter haben zudem gesetzlich festgelegt eine Altersbeschränkung von 14 Jahren zum Fahren. Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls erfolgt nun durch das Verkehrskommissariat in Bünde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

