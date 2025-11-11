PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Besitzer hören Schritte im Haus

Hiddenhausen (ots)

(um) Einen ungewöhnlichen Einbruch erlebten Bewohner in einem Haus am Schäferweg. Vorgestern (So, 09.11.), morgens, um halb sieben, bemerkten sie im Halbschlaf eine Person im Flur. Durch die Geräusche geweckt, bemerkte man nur noch, dass jemand weglief. Der Täter hatte sich dabei bereits am Schlüsselkasten im Flur bedient. U.a. nahm der Unbekannte Schlüssel, der vor dem Haus geparkten PKW mit. Augenscheinlich ist er bei der weiteren Tatbegehung aber gestört worden. Die Fahrzeuge waren unberührt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Wohnungseinbruch in den Morgenstunden. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

