POL-HF: Unbekannte entwenden Straßenwalze - Gerät aus Baustellenbereich gestohlen
Kirchlengern (ots)
(hd) Im Zeitraum von Mittwochabend (05.11.2025) bis Donnerstagmorgen (06.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Straßenwalze. Das Arbeitsgerät stand in einem Baustellenbereich an der Einmündung Im Winkel / Hamerkampstraße in Kirchlengern Es handelt sich um eine gelbe Walze des Herstellers Bomag, Typ BW 80 AD. Der Wert wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.
